Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi - Haberler
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Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken, trafik akışı denetimli olarak sağlanıyor.

Sabah saatlerinde Çekmeköy'de çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada en az bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler:

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

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