Çekmeköy'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Sabah saatlerinde Çekmeköy'de çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada en az bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler: