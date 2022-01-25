Son dakika haberi: Çaycı gencin buzla imtihanı kameraya yansıdı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çay taşıyan gencin buzlanmadan dolayı dengesini kaybederek düşmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2. el araç satışının yapıldığı Galericiler Sitesinde bir işyerine tepsiyle çay götüren genç, boş olan bardakları tepsiye koyup taşıdığı sırada yol üzerinde buzlanmadan dolayı dengesini kaybederek düştü. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA