Son dakika haberi: Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

29.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 03:58
Son dakika haberi: Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cuma Mahallesi Ali Kahya Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.

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Öte yandan yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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