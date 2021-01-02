Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)
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Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)

02.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:09
Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)

Son dakika haberi: YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERBatman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çiftinin cenazeleri, otopsilerinin ardından Asri Mezarlık'a getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Batman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çiftinin cenazeleri, otopsilerinin ardından Asri Mezarlık'a getirildi. Çift, kılınan cenaze namazının ardından, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Çiftin 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,


Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)
Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)
Son dakika haberi... Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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