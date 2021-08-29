Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu

Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini ziyaret etti.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerini sürdüren Soylu, Çatalzeytin ilçesine geldi.

Bakan Soylu'yu burada sel dolayısıyla bölgede görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Ahmet Demir ve diğer yetkililer karşıladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra Çatalzeytin Belediyesi'ni ziyaret etti ve yeni asfalt atılan Yunuslar köyünde de inceleme yaptı.

Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
Son dakika haberi! Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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