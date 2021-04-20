Son dakika haberi! Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;

"Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." İfadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı