Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, gençlerle "O Günün Hikayesi" filmini izledi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " İstiklal Marşı'ndan hep birlikte bir kez daha güç alarak, azimle, gayretle ve inançla hem bugünlerimiz hem de yarınlarımız adına çalışmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'daki konferans salonunda düzenlenen "O Günün Hikayesi" programına katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılının kutlandığını anımsattı.

Yapılan programlarla Mehmet Akif Ersoy'u anlatmak istediklerini aktaran Kasapoğlu, Ersoy'un geniş bir ufka sahip önemli bir sanatkar ve alçak gönüllü bir insan olduğunu ifade etti.

Bir millete istikamet çizen satırlara sahip olan Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı hürriyete aşkla bağlı olduğu bir samimiyetle vatanı ve milleti için kaleme aldığını dile getiren Kasapoğlu, tarihin Ersoy'u altın harflerle kaydettiğine dikkati çekti.

Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un söz konusu memleket ve vatan olduğunda bazen cephede ateş hattında, kimi zaman minberde milletine hitapta ve milletin derdine derman olmak üzere koyulduğu mücadele alanında görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın savaşlarla maalesef kana bulandığı bir dönemden geçiyoruz. İstiklal Marşı'ndan hep birlikte bir kez daha güç alarak, azimle, gayretle ve inançla hem bugünlerimiz hem de yarınlarımız adına çalışmamız gerekiyor. Toprakların nasıl vatan olduğunu ve bu toprakların ilelebet vatan kalacağını da çalışarak, inanarak ve İstiklal Marşı'nın ilk anında, bizlere ifade ettiği 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' ifadesiyle bu bayrağın ilelebet payidar kılmanın da bizler için önemli bir sorumluluk ve önemli bir görev olduğunu anlarsınız. Bugüne kadar hep birlikte korkmadık, bugün korkmuyoruz, yarın korkmayacağız ve bu al sancak ilelebet payidar kalacak hem de daha yükseklerde."

Filmin çok emek harcanarak çekildiğini belirten Kasapoğlu, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuşmasının ardından Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, filmde rol alan bazı oyuncular ve gençlerle İstiklal Marşı'nın kabulünü farklı bir bakış açısıyla anlatan "O Günün Hikayesi" filmini izledi.