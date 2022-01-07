Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu

EVREN, ANKARA (DHA) - BALIKESİR'de 14 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ablaları gibi beyinlerinde anevrizma meydana geldiğini öğrenen 2 kız kardeş, geçirdikleri başarılı operasyonla hayata tutundu.

Balıkesir'de ablaları Hatice Aydemir'i (53) beyin kanaması sonucu kaybeden 2 kardeşten Ayşe Dağıstan'ın baş dönmesi ve göz ağrısı şikayeti sonucu yapılan tetkiklerde beyninde patlamaya hazır bir anevrizma olduğu tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Evren Sandal'ın ameliyat ettiği Ayşe Dağıstan sağlığına kavuşurken, diğer kardeş Gülizar Dağıstan'dan (55) da tetkik yaptırması istendi. Raporlar sonucu Gülizar Dağıstan'ın da beyninde bir anevrizma olduğu anlaşıldı ve operasyon geçirdi.

Beyin anevrizmalarında gen faktörü olduğunun ispatlanmış bir durum olmadığını belirten Opr. Dr. Evren Sandal, "Hayatını kaybeden ablayı bilmiyoruz ama iki kardeşin de beyninin aynı yerinde biri sağda, biri solda anevrizma vardı. Anevrizmalar kanayarak belirti verdiğinde; ona beyin kanaması diyoruz ve yüksek ölüm oranı vardır. ya da hiç kanamadan beyinde bazı bölgelere baskı yapar. Mesela bu hastamızda göz sinirlerine baskı yaptığı için gözünün arkasında ağrı hissetmiş. En çok görülen belirtisi, şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar genellikle, başlarında bomba patlamış gibi çok şiddetli baş ağrısı hissettiklerini söyler. Hastalar nadiren de baloncuğun kemiğe temas ettiği yerlerde üfürüm dediğimiz garip, kalp atar gibi ses duyar. Bu belirtilere dikkat etmek gerekir" diye konuştu.