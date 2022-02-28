Son dakika haberi | Ateş köpek 'yanlış el'deki iğneden öldü iddiası

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 'Ateş' adlı sokak köpeğinin, uyuşturucu iğnenin yanlış ve deneyimi bulunmayan kişiler tarafından uygulanması sonucu öldüğünü iddia eden hayvanseverler, sorumluların cezalandırılması için şikayetçi oldu. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Sokaktaki köpek sayısını azaltmak için 'birileri şikayetçi oldu' diyerek köpekleri topluyor" dedi.

Konyaaltı ilçesinde 1,5 yıl önce sahipleri tarafından sokağa terk edilen 'Ateş' adlı köpeği, Hurma Mahallesi sakinleri sahiplendi. Sokakta yaşayan Ateş, mahalleli tarafından beslendi. 8 Şubat günü Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, saldırı şikayeti olduğu gerekçesiyle Ateş'i almak için mahalleye geldi. Uyuşturucu iğneyle uyutulan Ateş, ekipler tarafından barınağa götürüldü. Sonrasında köpeği görmek için barınağa giden mahalleliye, Ateş'in öldüğü söylendi. Duruma tepki gösteren Antalya Candost Derneği üyeleri, Ateş'in uyuşturucu iğnenin yanlış kullanımı sonucu öldüğünü belirterek, sorumluların cezalandırılması için şikayette bulundu.

"Son olarak bir vatandaşımız eşinin ve kızının köpek tarafından saldırıya uğradığı, saldırı sonrası eşinin hastanede tedavi gördüğüne yönelik başvuruda bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Veteriner hekimlerin de gözlemleri sonrası köpeğin saldırgan olduğu değerlendirilmiş, yine veteriner hekim kontrolünde köpek anestezi ile hayvan gönüllülerinin desteğiyle yakalanmıştır. Merkeze götürülen köpeğin solunum depresyonu yaşadığının görülmesinin ardından damar yolu açılarak gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Şok müdahalesinde bulunulmasına rağmen köpeğin döndürülemediği kayıt altına alınmıştır."