Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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