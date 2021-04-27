Son dakika haberi: Askeri casusluk soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.
Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı