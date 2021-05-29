Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yusuf Gül (21) idaresindeki 68 ABV 227 plakalı otomobil, Ihlara Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda, Murat İ'nin (44) kullandığı 68 AG 403 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Gül, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden alt geçide düşerek ağır yaralandı. Sürücü Murat İ. ile aynı araçtaki Alper Mutlu (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Özdemir Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Aksaray'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 09:50:52. #1.13#

title