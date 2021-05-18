Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı

Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bayramın ikinci günü 4 komşusunu silahla öldüren Ersin Aydeniz'in, ifadesinde arazi meselesinden dolayı komşularını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bayramın ikinci günü 4 komşusunu silahla öldüren Ersin Aydeniz'in, ifadesinde arazi meselesinden dolayı komşularını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kuruağaç köyünde önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıkmış ve kavgada Ersin Aydeniz evinden aldığı pompalı tüfekle 4 komşusunu öldürmüştü. Olay sonrası zanlı Aydeniz'in ortaya çıkan ifadesinde tapu meselesi için Yavuz Aydeniz ile konuşmaya gittiğini, o sırada aralarında tartışma yaşandığını ve bu yüzden evde bulunan babadan kalma ruhsatlı silahını alarak komşularına ateş ettiğini söyledi.

"Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum"

Olay günü Yavuz Aydeniz'in köy meydanında olduğunu görünce onunla konuşmaya gittiğini belirten Ersin Aydeniz'in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Çeşmenin başında Yavuz amcanın olduğunu görünce yanına gittim. Yavuz amcaya benim arazimi kadastroda neden kendi üzerine kaydettirdiğini sordum. O da 'sen ne diyorsun' diyerek elini beline atınca silah çıkaracak sandım. Evime gidip babama ait ruhsatlı av tüfeğini alıp içine 4 tane fişek bastım. İlk olarak 'bayram günü bizimle uğraşmayın' diyerek havaya bir el ateş ettim. Yavuz üzerime doğru gelince üzerinde silah var sandım ve tetiğe bastım. Yavuz yere yığılıp kaldı. Ben de onlarda ağır silahlar var düşüncesiyle eve koştum. Evde bulunan eşimi ve çocuklarımı eve saklayarak tekrar tüfekle dışarı çıktım. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Daha sonra eve gelerek kapıları kilitlediğimi hatırlıyorum. Jandarma ekipleri de beni teslim almaya gelene kadar da çocuklarımla vakit geçirdim Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum. Böyle olsun istemedim. Çok pişmanım." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 kişiyi öldüren adamın ifadesi pes dedirtti! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış
4 kişiyi öldüren adamın ifadesi pes dedirtti! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için silahlarla ev bastılar: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için silahlarla ev bastılar: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Ali Babacan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Cemal Hünal Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Adem Büyük Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:29:26. #1.13#

title