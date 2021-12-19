Son dakika haber... Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma - Haberler
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Son dakika haber... Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma

Son dakika haber... Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ta, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren 1 kişi ile evinde ölü bulunan kişinin sahte içki nedeniyle zehirlendikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren 1 kişi ile evinde ölü bulunan kişinin sahte içki nedeniyle zehirlendikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Geçen salı günü sahte alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden Mehmet Başkan'ın ardından bugün hayatlarını kaybeden 2 kişinin de sahte içki kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi. Tamer Şeker (50), baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle önceki gün Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan Tamer Şeker, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şeker, kurtarılamadı.

Çatalağzı beldesinde yaşayan Muzaffer Hamarat'tan (48) iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Evde ölü bulunan Hamarat için polis ekiplerine haber verildi. Çatalağzı Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hamarat'ın sahte alkol tüketimi yaptığı yakınları tarafından ifade edildi. Savcılık Hamarat'ın sahte alkolden ölmüş olabileceği üzerine soruşturma başlattı. Hamarat ve Şeker'in kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kentte sahte alkol kullanımına bağlı hastaneye kaldırılan İ.A., M.Ç., A.U.K. ve A.B.'nin tedavileri ise sürüyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın sahte alkol kullanımına bağlı ölümlerle ilgili başlattığı soruşturmalar sürüyor.


Son dakika haber... Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma

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Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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