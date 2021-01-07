Son dakika haber! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği lastik bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı
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Son dakika haber! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği lastik bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı

07.01.2021 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:36
Son dakika haber! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği lastik bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Güneş Adası açıklarında, Yunanistan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği lastik bottaki 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Güneş Adası açıklarında, Yunanistan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği lastik bottaki 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık Güneş Adası açıklarındaki lastik botta, kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Son dakika haber! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği lastik bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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