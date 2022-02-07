Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi
İSTANBUL - Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın yanık ünitesinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.