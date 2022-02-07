Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın yanık ünitesinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

Doğalgaz, Üsküdar, 3. Sayfa, Haber

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