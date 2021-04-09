Son dakika haber! 3 geleneksel miras daha UNESCO adayı

Son dakika haberi: KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca, 'Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği', 'Sedef Kakma Sanatı' ile 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altına alınacağı duyuruldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca, 'Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği', ' Sedef Kakma Sanatı ' ile 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altına alınacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, ulusal dosya olarak 'Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği'ni, çok uluslu dosyalar olarak ise 'Sedef Kakma Sanatı' ile 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi'ni UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sundu. UNESCO'ya geçen yıl sunulan ancak uygulanan kotalar nedeniyle değerlendirmeye alınamayan 'Çay Kültürü', 'Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği' ile 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı' unsurlarına ilişkin aday dosyaları da revize edilerek yeniden UNESCO'ya bildirildi. İslami güzel yazı sanatı Hüsn-i Hat'ın da geçen aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 16'ncı Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirmeye alınması kesinleşti.

TÜRKİYE İLK 5 ÜLKE ARASINDAUNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye 'nin bugüne kadar 20 kültürel değeri listelere kaydedildi. Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, yeni sunulan dosyalarla ilgili, Türkiye'nin kültürel değerlerine ilişkin toplumsal farkındalığı arttıracak ve bu değerlerin uluslararası tanıtımını sağlayacak çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. 3 GELENEKSEL MİRAS

Bakanlık, yüzyıllardır taş ustalarınca Ahlat civarındaki taş ocaklarından volkanik taşların çıkarılması, işlenmesi, süslenmesi ve yapılar inşa edilmesine dayanan kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri, yöntemleri ve estetik anlayışı temsil eden köklü geleneği listelere kaydettirerek korumaya alacak. İpek böceği kozalarının yumuşak, dayanaklı dokumalara dönüşümündeki geleneksel ustalık da UNESCO'ya taşınmasıyla birlikte bu kültürel miras da insanlığın ortak mirası olacak. Sedefin ahşap yüzey üzerine kakma yöntemiyle yerleştirilmesine dayalı kadim bir süsleme tekniği olan sedef kakma sanatı ise listeye kaydedildikten sonra UNESCO korumasına alınacak Türkiye'nin diğer bir kültürel değeri olacak.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı