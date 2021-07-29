Son dakika haber: Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber: Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber: Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 190, Libya'da 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 190, Libya'da 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 190 kişinin öldüğü, 3 bin 676 vaka tespit edildiği, 7 bin 810 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 19 bin 336'ya, vaka sayısının 582 bin 638'e yükseldiği, 499 bin 664 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yönetileceği bir operasyon odasının kurulması yönünde kararname yayımladı.

Söz konusu operasyon odasının İçişleri Bakanlığı bünyesinde Askeri Sağlık Genel Müdürü başkanlığında idare edileceği belirtilen kararnamede, görevinin ise; salgını, ülkedeki sağlık durumunu, alınan karar ve tedbirlerin ne ölçüde uygulandığının takip edilmesi olacağı ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 16 kişinin daha vefat ettiği, 2 bin 730 yeni vaka tespit edildiği, 991 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 469, vaka sayısının da 246 bin 200 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 189 bin 964'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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