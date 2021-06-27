61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu

Aydın'da 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış halde bulundu. Sıcak nedeniyle çalışırken kalp krizi geçirdiği sanılan yaşlı adamın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Halil Tunç (61), dün çalışmak için Karaağaçlar mevkiindeki pamuk tarlasına gitti. Gün boyu tarlada çalışan Tunç, öğleden sonra, komşuları tarafından traktörüne yaslanmış hareketsiz halde bulundu.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Tunç'un açıkta 43 dereceyi bulan sıcak havada çalışmaya bağlı kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde bulunduğu bildirildi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKMUŞ

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Tunç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak