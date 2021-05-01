Son dakika haber | Traktörü uçuruma yuvarlanan çiftçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörüyle bağını ilaçlayan çiftçi Can Ş. (20), 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörüyle bağını ilaçlayan çiftçi Can Ş. (20), 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.30 sularında Alkan Mahallesi Acıdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Ş.'nin 45 ZS 425 plakalı traktörüyle bağını ilaçladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atan traktörün altında kalan çiftçi Can Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tratörün altında kalan çitçi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Ş. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren genç çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN