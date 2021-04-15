Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır kavşakta S.B. (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., Yaren Fatma Aymergen, Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21), Yusuf Kelismail (20) ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Ünal Karaman Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 23:43:50. #1.14#

title