Son dakika haber: TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek
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Son dakika haber: TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek

Son dakika haberleri: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği, Litvanya Tatar Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenen ve bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı yaz kampında, bu yıl konu olarak "Türk-Tatar Bayramı Sabantuy" kutlamaları tercih edildi.

Son dakika haber: TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek
17.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:40

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği, Litvanya Tatar Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenen ve bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı yaz kampında, bu yıl konu olarak "Türk-Tatar Bayramı Sabantuy" kutlamaları tercih edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya, Letonya, Kırım ve Litvanya'da yaşayan genç Tatarlara yönelik düzenlenen ve Litvanya Cumhuriyeti Ulusal Azınlıklar Başkanlığı, Trakai Belediyesi ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinin koordinasyonunda organize edilen "Tatar Genç Nesiller Yaz Kampı" Litvanya'nın Trakai kentinde gerçekleştirildi.

Bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı kamp süresince katılımcılarla Türk-Tatar tarihi ve kültürel değerleri hakkında atölye çalışmaları yapıldı.

Türk-Tatar gençlerine yönelik güreş, okçuluk, binicilik, bağlama, keman kursları düzenlendi ve halk dansları ile ebru sanatı eğitimleri gerçekleştirildi.

Türk-İslam Medeniyeti hakkında temel bilgilerin de paylaşıldığı yaz kampında, coğrafyada yaşayan Türk-Tatar gençleri arasında sosyal ve kültürel birliğin önemine işaret edildi.

Yaz kampında bu yıl ana tema olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan geleneksel Türk-Tatar Bayramı Sabantuy kutlamaları tercih edildi. Kampa katılan genç Tatarlar tarafından geleneksel Sabantuy kutlamalarında olduğu gibi spor aktiviteleri düzenlendi, geleneksel Tatar yemekleri ikram edildi, eğlenceli oyun ve yarışmalar düzenlendi.

Etkinlikler boyunca gençlerin Türk-Tatar kültürünü öğrenmelerinin ve kültürün yeni nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Sabantuy Bayramı

Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türkleri tarafından kutlanan milli bir bayramdır. Kuzey Kafkasya, Nogaylar, Balkarlar ve diğer Türk Boylarının milli bayramı haline gelen Sabantuy kutlamalarının kökeni yaklaşık 3 bin yıl öncesine uzanıyor. Etimolojik olarak, bir tarım aleti olan "saban" sözcüğü ile Türk-Tatar dilinde düğün-eğlence anlamına gelen "toy" sözcüğünün bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Düzenli bir tarihi yoktur, geleneği takip eden aksakallı büyükler ekinlerin büyümesi, toprağın yeşermesi ve tabiatın canlılığına göre kutlamaların tarihini ve yerini belirler ve kutlamalar bu şekilde başlatılırdı.

En ilginç Tatar geleneklerinden biri olan Sabantuy esnasında büyük bir ziyafet verilir, şarkılar söylenir ve kutlamalar süresince 30'dan fazla farklı oyun oynanır ve kazananlara çeşitli ödüller verilir. "Kureş" adlı ana oyun bir çeşit geleneksel güreş yarışması olup, birinci olana koç hediye edilir.

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Kaynak: AA

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