Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı
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Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı

Son dakika haberlerine göre MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı
19.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:55

MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Derik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve gazilerin katılımıyla Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 

Hükümet Konağı'ndaki törenin ardından Kaymakam Aytemür, beraberindekilerle birlikte terör örgütü PKK tarafından 1985-1986 yılları arasında 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun'u evinde ziyaret etti. Kendisine yapılan ziyaretten dolayı Kaymakam Aytemür ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Dursun, teröristler tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda yaralandığını ifade ederek, "Teröristlerin saldırısında 8 kurşunla yaraladım. Ama hala hayattım. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Bugün Gaziler Günü, kaymakamdan Allah razı olsun. Allah, Türkiye Cumhuriyeti devletimizden razı olsun bizleri unutmadılar. Her zaman ziyaret ediyorlar" dedi.

Dursun'un ziyaretinin ardından Kaymakam Aytemür, 15 gaziyle daha bir araya gelerek, günlerini kutladı.


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Emrullah KARAKAŞ
Emrullah KARAKAŞ
DHA Editörü
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