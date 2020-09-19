Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı Son dakika haberlerine göre MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Derik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve gazilerin katılımıyla Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Hükümet Konağı'ndaki törenin ardından Kaymakam Aytemür, beraberindekilerle birlikte terör örgütü PKK tarafından 1985-1986 yılları arasında 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun'u evinde ziyaret etti. Kendisine yapılan ziyaretten dolayı Kaymakam Aytemür ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Dursun, teröristler tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda yaralandığını ifade ederek, "Teröristlerin saldırısında 8 kurşunla yaraladım. Ama hala hayattım. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Bugün Gaziler Günü, kaymakamdan Allah razı olsun. Allah, Türkiye Cumhuriyeti devletimizden razı olsun bizleri unutmadılar. Her zaman ziyaret ediyorlar" dedi.

Dursun'un ziyaretinin ardından Kaymakam Aytemür, 15 gaziyle daha bir araya gelerek, günlerini kutladı.

Kaynak: DHA