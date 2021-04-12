Son dakika haber: Tekirdağlı avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde avukat Doğan Uzun (52), koronavirüsten hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde avukat Doğan Uzun (52), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Avukat Doğan Uzun, bir süre önce evinde ateşinin yükselmesi üzerine Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Uzun, durumunun ağırlaşması üzerine Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede 17 gündür tedavi altında bulunan Doğan Uzun, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Uzun'un hayatını kaybetmesi meslektaşları ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Uzun, Saray'ın Ayazpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY