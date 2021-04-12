Son dakika haber: Tekirdağlı avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Tekirdağlı avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Tekirdağlı avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde avukat Doğan Uzun (52), koronavirüsten hayatını kaybetti.

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde avukat Doğan Uzun (52), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Avukat Doğan Uzun, bir süre önce evinde ateşinin yükselmesi üzerine Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Uzun, durumunun ağırlaşması üzerine Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede 17 gündür tedavi altında bulunan Doğan Uzun, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Uzun'un hayatını kaybetmesi meslektaşları ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Uzun, Saray'ın Ayazpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 


Son dakika haber: Tekirdağlı avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY

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