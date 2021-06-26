TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
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TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Aslan (13) ile Burak Önder (8), gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Aslan (13) ile Burak Önder (8), gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı. Mustafa'nın mahalle muhtarı olan babası Hüseyin Aslan, tabuta sarılıp gözyaşları dökerken, dere ve alt yapı sorunlarına karşı önlem alınması için ilgililere başvurduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde komşu olan Mustafa Aslan, kardeşi Barış Aslan ile Burak Önder, dün mahallelerinden geçen dere kenarında oynarken, aniden şiddetli yağış başladı. Derenin de taşmasıyla birlikte 3 çocuk suya kapıldı. Bölgede bulunan ve olayı görenler hemen dereye girerek Barış Aslan'ı kurtarırken, diğer iki çocuk iddiaya göre, kanalizasyon künkü içinde yaklaşık 500 metre mesafedeki dere yağına sürüklendi. Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri dere yağına girerek, çocukları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, baygın olarak dereden çıkarılan çocuklar, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ergene İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Önder ile ortaokul eğitimini donduran ve ilçede Mekke Camii'nde açılan hafızlık kursuna giden Mustafa Aslan'ın ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.

MUHTAR BABA UYARMIŞ

İki oğlundan Mustafa'yı selde kaybeden ve ilçenin Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olan Hüseyin Aslan, büyük üzüntü yaşadı. Baba Aslan'ın başta çocukların selde hayatlarını kaybettiği dere ve kanalizasyon bölgesindeki alt yapı sorunlarının çözümlenmesi için belediye ve diğer ilgili kurumları başvurduğu belirtildi. Bu arada çocukların sürüklendiği kanalizasyon künklerinin ağızlarının demir parmaklıklarla kapatılarak, önlem alındığı görüldü.

EVİN TEK ÇOCUĞU

Yaşamını yitiren çocuklardan Burak Önder'in ise bir evin tek çocuğu olduğu belirtildi. Baba Mehmet Önder'in bir fabrikada çalıştığı ifade edildi. Ergene iloklu 3 sınıfa geçen Burak'ın derslerinde başarılı bir öğrenci olduğu belirtildi.Burak Önder'in Mustafa ve Barış Aslan ile çok iyi arkadaş oldukları ve komşu olmalarından dolayı sürekli birlikte vakit geçirdikleri kaydedildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Mustafa Aslan ile Burak Önder için Abdulkadir Geylani Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Tekirdağ Büşükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çocukları aileleri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa'nın babası Hüseyin Aslan, oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşları dökerken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Namazın ardından Mustafa Aslan ile Burak Önder'in tabutları omuzlarda taşınarak, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
TEKİRDAĞ'DA SELE KAPILARAK ÖLEN İKİ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
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