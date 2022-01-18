Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Oğuzhan Pamuk'un kullandığı 59 LJ 829 plakalı otomobil, Çınarlıdere Mahallesi girişinde, tekstil fabrikasına işçi taşıyan İbrahim Çalık idaresindeki 59 J 7051 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs şoförü Çalık, servisteki Nevin Karabaş, İdris Güngör, Emine Karaca, Elif Demir, Yaşariye Şirin, Bircan Demirci, Fatmanur Kaçar, Yeşim Karaca, Şükrü Selçuk Öztaş, Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu ile sürücü Pamuk, otomobildeki Kemal Özer ve Hüseyin Kokaş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara ve Keşan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

Çınarlıdere, Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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