Malkara'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
17.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:00
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sağlamtaş Mahallesi'nde Hasan Kota'ya ait evde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.
Üçüncü katta çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral