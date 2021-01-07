Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:15
Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, içi süt dolu tanker ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, içi süt dolu tanker ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alaşehir Salihli kara yolu Mevlütlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Fatih Özzeren (40) yönetimindeki 43 ZB 559 plakalı süt tankeri, Hakkı Tahsin Eriş yönetimindeki 34 HV 8203 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakkı Tahsin Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Özzeren ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özzeren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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