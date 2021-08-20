Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber... Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya