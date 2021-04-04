Son dakika haber... Siirt'te öğretmenlerde koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
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Son dakika haber... Siirt'te öğretmenlerde koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Siirt'te öğretmenlerde koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde görev yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edilmesiyle, köy 10 süreyle karantinaya alındı.

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde görev yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edilmesiyle, köy 10 süreyle karantinaya alındı.

Günbuldu İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edilmesiyle köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Baykan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Günbuldu köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi ayrıca Günbuldu İlk ve Ortaoklu'nda görev yapan öğretmenlerde de virüs tespit edilmesi nedeniyle 3-13 Nisan tarihleri arasında 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Günbuldu köyünde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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