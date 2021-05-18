Son dakika haber! Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi
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Son dakika haber! Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haber! Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen 'Eren-13' operasyonları kapsamında, Eruh'un Yassıdağ kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramalarda; 3 teröriste ait 2 kalaşnikof, M-16 tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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