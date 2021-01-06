Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

06.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:37
Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre ANKARA'nın Mamak ilçesinde gece camı kırarak girdiği evde Sevgi Tekin'i tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş (26) adliyeye sevk edildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde gece camı kırarak girdiği evde Sevgi Tekin'i tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş (26) adliyeye sevk edildi.

İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Sevgi Tekin, bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp, 5 ay önce ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından önceki gün evinde öldürüldü. Bodrum kattaki eve pencere camını kırarak girip, Sevgi Tekin'i, kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı'nın gözü önünde tabanca ile ateş ederek öldüren Gökhan Ağtaş, kaçtı. Gökhan Ağtaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün akşam yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ağtaş, adliyeye sevk edildi. Sevgi Tekin ise Konya'da toprağa verildi. 


Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Çağla Şıkel Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:55:06. #1.15#
title