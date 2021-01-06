Son dakika haber: Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde gece camı kırarak girdiği evde Sevgi Tekin'i tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş (26) adliyeye sevk edildi.

İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Sevgi Tekin, bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp, 5 ay önce ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından önceki gün evinde öldürüldü. Bodrum kattaki eve pencere camını kırarak girip, Sevgi Tekin'i, kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı'nın gözü önünde tabanca ile ateş ederek öldüren Gökhan Ağtaş, kaçtı. Gökhan Ağtaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün akşam yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ağtaş, adliyeye sevk edildi. Sevgi Tekin ise Konya'da toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN