Son dakika haber: Selçuk Küpçük'ün tekli albümü "Seven Olsaydın" müzikseverlerle buluştu

Son dakika gelişmesine göre Besteleri birçok sanatçı tarafından seslendirilen Selçuk Küpçük, "Seven Olsaydın" isimli teklisini, çevrim içi platformlardan müzikseverlerin beğenisine sundu.

Besteleri birçok sanatçı tarafından seslendirilen Selçuk Küpçük, "Seven Olsaydın" isimli teklisini, çevrim içi platformlardan müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği sanatçıya ait olan eser, Küpçük'ün resmi YouTube kanalında yayınlandıktan sonra büyük ilgi gördü.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Küpçük, artık düzenli biçimde yeni eserlerini teker teker sosyal medya üzerinden paylaşacağını söyledi.

Küpçük, müzisyenle dinleyici arasında hiçbir kurumun olmamasını özgürleştirici bir deneyim olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra artık müzik, CD formatı gibi fiziki bir gerçeklik üzerinde var olmayacak. Gerçekliğin hızla dönüştüğü bir dünyada müzik de dijital ortamda kendisini sürdürecek. 'Seven Olsaydın' ismini taşıyan yeni şarkımla beraber üretmiş olduğum bütün çalışmaları ben de internet üzerinden dinleyicime ulaştıracağım."

"Seven Olsaydın" isimli eserin aranjesini müzisyen Cem Okan'ın yaptığını aktaran Selçuk Küpçük, "Yapılan yorumlardan birkaç kuşağın duygu dünyasında izler bıraktığımı anlıyorum. Bu derin izi besleyen en önemli öykü bence, müziği başından beri ticari bir meta olarak görmemem, değişen sosyal, kültürel, siyasal dünya karşısında etik pozisyonumu korumaya çalışmamla ilgili diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz