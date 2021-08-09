Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
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Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı

Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt İşlegöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt İşlegöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos'ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü. Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı. Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt İşlegöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı. İşlegöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz'ü kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşini ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten İşlegöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlarda yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay, selde son anda kurtarılan Mevlüt İşlegöz ile onu kurtararak kahramanlık gösteren Mehmet Döner için yardım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Erbay, "Mevlüt beyin minibüsü zarar görmüş, onu kurtaran Mehmet beyin ise bir ineği sel sularına kapılarak ölmüş. Her ikisine de yardım etmek için kampanya başlatacağız" dedi.

Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı
Son dakika haber | Sel suları içinde kalan akrabasını, traktörle kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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