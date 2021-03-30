Son dakika haber... Şanlıurfa'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz (15) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz (15) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydan geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oğuz, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Hasan Oğuz'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK