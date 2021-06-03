Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu. Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri ise yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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