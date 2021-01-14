Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
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Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor

14.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:24

Son dakika haberi... Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı polikliniği Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması Patnos Devlet hastanesindeki aşılar Sağlık personeline aşı yapılması AĞRI - Ağrı'da görev yapan sağlık personeline, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının ilk...

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aşı polikliniği

Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması

Patnos Devlet hastanesindeki aşılar

Sağlık personeline aşı yapılması AĞRI - Ağrı'da görev yapan sağlık personeline, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

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