Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor

Son dakika haberi... Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı polikliniği Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması Patnos Devlet hastanesindeki aşılar Sağlık personeline aşı yapılması AĞRI - Ağrı'da görev yapan sağlık personeline, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının ilk...