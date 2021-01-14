Son dakika haber: Sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
14.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:24
Son dakika haberi... Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı polikliniği Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması Patnos Devlet hastanesindeki aşılar Sağlık personeline aşı yapılması AĞRI - Ağrı'da görev yapan sağlık personeline, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının ilk...
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aşı polikliniği
Sağlık çalışanlarına aşı uygulanması
Patnos Devlet hastanesindeki aşılar
Sağlık personeline aşı yapılması AĞRI - Ağrı'da görev yapan sağlık personeline, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman