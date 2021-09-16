Son dakika haber... Nijerya'da son 6 ayda 100'den fazla kişi koleradan hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Nijerya'da son 6 ayda 100'den fazla kişi koleradan hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Nijerya'da son 6 ayda 100'den fazla kişi koleradan hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, son 6 ayda 100'den fazla kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, son 6 ayda 100'den fazla kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Makusidi, yaptığı açıklamada, nisandan bu yana kolera salgınının, eyaletin 25 bölgesine yayıldığını belirtti.

Makusidi, bu süre zarfında 100'den fazla kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Ülke genelinde ocaktan bu yana 65 bin 145 kişiye kolera teşhisi konulurken, 2 binden fazla kişi salgında yaşamını yitirmişti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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