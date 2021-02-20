Son dakika haber... Motosikletlerin çarpıştığı kazada yaralanan genç, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

SAMSUN'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan Okan Taşdelen (21), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Şubat günü, Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Taşdelen yönetimindeki 55 FP 647 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 55 JG 877 plakalı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Taşdelen ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Taşdelen, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA