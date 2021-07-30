Son dakika haber... MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da C.K. (66) idaresindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Dilek (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

SAMSUN'da C.K. (66) idaresindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Dilek (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaçam ilçesi Samsun-Sinop Karayolu üzerinde meydana geldi. Alaçam istikametine seyir halinde bulunan 55 AAU 74 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Dilek'e, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyir halinde bulunan C.K. idaresindeki 55 AEM 560 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dilek, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı, çevrede bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı