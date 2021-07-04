Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da kendinden bir süredir haber alınamayan genç polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu.

Malatya'da kendinden bir süredir haber alınamayan genç polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Hayatını kaybetmek üzere olan genci polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki M.M.'den bir süredir haber alamayan ailesi gencin hayatında endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine M.M.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, 02.15 sularında Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde devriye atan ekipler bölgede bulunan bir parkta ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. Hızla olay yerine intikal eden ekipler ağaca eşofmanla asılı haldeki şahsı eşofmanı keserek aşağı indirdi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kendinden haber alınamayan 27 yaşındaki M.M. olduğu belirlenirken, nefes almakta zorlanan genç ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler M.M.'nin kaleme aldığı değerlendirilen mektup bir adet tütün tabakası ile bir cep telefonu buldu.

Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Zamanla yarıştılar! Polis, intihar etmek isteyen adamı son anda kurtardı
Zamanla yarıştılar! Polis, intihar etmek isteyen adamı son anda kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Civan Canova Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 04:20:43. #1.16#

title