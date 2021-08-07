Son dakika haber | Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ramazan Demirkol idaresindeki 06 GPS 54 plakalı kamyon, Ormaniçi Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Sürücü Demirkol ile araçtaki Celal Bent kaza yerinde hayatını kaybetti, Zeki Bent yaralandı.

Bent, 112 Acil Servis ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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