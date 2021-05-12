Son dakika haber | Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
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Son dakika haber | Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu

Son dakika haber | Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ'da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi'ndeki bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri, civardaki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedileri sağ salim kurtarmayı başardı.

Aşağıya indirilen kediler, civardaki esnaflar tarafından beslenerek korunma altına alındı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
Son dakika haber | Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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