Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkan askeri TIR, yol kenarındaki fabrikaya girdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkan askeri TIR, yol kenarındaki fabrikaya girdi. Kazada askeri TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti. 

Kaza saat 18.00 sıralarında Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı istikametine giden, üzerinde herhangi bir yük bulunmayan askeri TIR, iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen TIR, alev aldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, TIR'da bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık

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