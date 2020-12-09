Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerinin yaptığı incelemede, her 2 deniz kaplumbağasının da körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak telef olduğu belirlendi.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki sahil şeridinde, dün saat 11.00 sıralarında yürüyüş yapan Hüseyin Kurt, kıyıya vurmuş 'Chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası ile bir 'caretta caretta' olduğunu fark edip, durumu EKODOSD'a bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki üyelerle bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağalarını inceledi. Yapılan incelemede 2 deniz kaplumbağasının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darbe izine rastlanmadı. Kaplumbağaların körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak telef olduğu belirlendi. Ölçümleri yapılan kaplumbağalardan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

'HAYATLARI KURTULABİLİR'Kuşadası Körfezi'nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olduğu için nadir canlı türlerinin beslenme alanı içerisinde yer aldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Balıkçılar, ağlarına takılan bir kaplumbağa bulduklarında tekneye alıp kuyruk kısmının altına bir destek koyarak nefes almasını sağlamalı ve üzerini ıslak bir havluyla örtmelidir. Bu sayede kaplumbağanın hayatı kurtulabilir. Ancak çoğu balıkçı bunu yapmak yerine nesilleri tehlike altına giren bu canlılarını denize attıkları için ölüyorlar. Trol ile avlanan balıkçı teknelerinden daha dikkatli olmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER