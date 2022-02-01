Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırıda tutuklama

Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altındaki otoparkta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Özekin'in silahlı saldırısına uğradı.

POLİSE TESLİM OLDU

Turan, saldırıdan yara almadan kurtulurken, Özekin de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Turan'a 4 el ateş edildiğini, 1'inin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Kaçan Özekin de dün akşam saatlerinde polise gidip, teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı belirtilen Özekin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Harun Özekin, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.