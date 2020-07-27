Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi
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Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi

Trabzon'un Of ilçesinde 6 yaşındaki Ramazan, oyun oynadığı babasına ait otomobil aniden hareket edince kendisini dışarı attı. Bu sırada aracın altında kalan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

27.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:08

Trabzon'un Of ilçesinde acı bir kaza yaşandı. 6 yaşındaki Ramazan Kurt, babasına ait otomobilde oyun oynarken araç aniden hareket etti. Kendisini dışarı atan küçük Ramazan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Taşhanpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Kurt, babası Yaşar Kurt'a ait park halindeki otomobilde oyun oynamaya başladı. Bu sırada otomobil aniden hareket etti.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Paniğe kapılan küçük Ramazan kendisini dışarı atınca, otomobilin altında kaldı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ramazan Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak mahallede toprağa verildi.

Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
CAN DEP: Pekiyi otomobil neden kilitli degildi o cocuk nasil otomobile girdi..bütün bunlarin bir cevabi olmasi gerekmezmi..?
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