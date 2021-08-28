Son dakika haber: Konya'daki helikopter ambulans cam kemik hastası kazazede için havalandı
Son dakika haberleri... Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan cam kemik hastası için Konya'dan havalanan helikopter ambulans, kara yoluna iniş yaptı.
Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan cam kemik hastası için Konya'dan havalanan helikopter ambulans, kara yoluna iniş yaptı.
Beyşehir-Hüyük yolunun 17. kilometresi Yelken mevkiinde, Ramazan Tepe idaresindeki 31 P 3840 plakalı otomobil, Hüyük ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçtaki cam kemik hastası 30 yaşındaki Nurgül Tepe için Konya'dan ambulans helikopter istendi.
Helikopter, kazanın yaşandığı güzergahta kara yoluna iniş yaparak, Tepe'yi Konya'ya götürdü.
Tepe, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar