Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti

11.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:33

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri sanılan karı koca, yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri sanılan karı koca, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Mustafapaşa Mahallesi 268 Sokak'ta oturan Mustafa Kocabay (70) ve eşi Hatun Kocabay'dan (52) haber alamayan yakınları eve gitti.

Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, karı kocayı yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan çiftin, yazın Kayseri'de hurdacılık yaptığı, kışın Gebze'de kaldıkları anlaşıldı.

Cenazelerin, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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