Son dakika haber! 'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü
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Son dakika haber! 'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

Son dakika haber! 'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma, Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, öğle saatlerinde, Silvan'a bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran B. ile amcası Abdurrahman B. arasında, iddiaya göre, kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Baran B., amcasına tabancayla ateş etti. Mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Abdurrahman B.'yi ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahale ettiği Abdurrahman B., kurtarılamadı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Son dakika haber! 'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
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