Son dakika haber | Kırşehir'de yeni kontrollü normalleşmeyle 65 yaş üstü vatandaşlar açık alanlarda zaman geçirdi
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Son dakika haber | Kırşehir'de yeni kontrollü normalleşmeyle 65 yaş üstü vatandaşlar açık alanlarda zaman geçirdi

03.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:29
Son dakika haber | Kırşehir'de yeni kontrollü normalleşmeyle 65 yaş üstü vatandaşlar açık alanlarda zaman geçirdi

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Kırşehir'de kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, açık alanlarda zaman geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Kırşehir'de kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, açık alanlarda zaman geçirdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dün aldığı kararla bugünden itibaren sokağa çıkma ve toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamaları kaldırılan yaşlılar, açık alanlarda vakit geçirdi, toplu ulaşım araçlarını kullandı.

Kent merkezinde yaşayan 74 yaşındaki Şeref Özdemir, serbest bir şekilde dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Otobüse bizi almıyorlardı ama bugün çarşıya gelirken otobüse bindim. Devletimize teşekkür ederiz ama hepimizin kurallara uyması lazım." dedi.

72 yaşındaki Menduha Çanakçı da alınan tedbirlere her zaman saygılı olduklarını dile getirerek, "Otobüslere binemiyorduk ama bugün bindim. Oğlumun evindeydim gelirken bindim, şimdi de Özbağ'a gideceğim, otobüsü bekliyorum. Devletimiz sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun. Ömürleri uzun olsun. Evde sıkılıyorduk, şimdi sokağa çıktık, alışverişimizi yaptım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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